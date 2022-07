WHO tại Việt Nam: 5 dấu hiệu đặc trưng của người mắc bệnh đậu mùa khỉ

Về đánh giá nguy cơ, chuyên gia Who cho rằng Việt Nam nằm ở khu vực tây Thái Bình Dương, mức nguy cơ đậu mùa khỉ xâm nhập từ thấp đến trung bình. Việc đánh giá dựa vào các tiêu chí sau, thứ nhất dựa vào mức độ trầm trọng của bệnh, thứ 2 là nguy cơ ca xâm nhập và nguy cơ thứ 3 là nguy cơ lây lan ở khu vực.

Giai đoạn thứ 2 kéo dài 1-3 ngày sau khi sốt suy giảm, lúc này xuất hiện các nốt phát ban. Bệnh có biểu phát ban điển hình, cụ thể nốt phát ban thường xuất hiện theo trình tự có thể kéo dài 2-4 ngày. Ban đầu là các nốt dẹp, sau đó nổi lên sưng mọng nước, có mủ rồi vỡ ra, đóng vảy, bong tróc vảy, hình thành lớp da non.

Cũng theo đại diện WHO tại Việt Nam, sự gia tăng ca bệnh trên toàn cầu hoàn toàn chưa được báo cáo đầy đủ. “Quy mô thực tế bệnh đậu mùa khỉ hơn những gì chúng ta thấy trên báo cáo. Đáng lưu ý, có rất nhiều ca bệnh hoàn toàn không có tiền sử đi lại đến vùng có ca bệnh. Chúng tôi cho rằng có nguy cơ những làn sóng mới và sự gia tăng mới của ca bệnh đậu mùa khỉ là hoàn toàn có thể. Đường lây truyền virus có nhiều điều cần tiếp tục nghiên cứu”, BS Hồng Hiên thông tin.

Đối tượng nào cần tiêm vắc xin đậu mùa khỉ?

Bs Socorro Escalante - Quyền Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cũng thông tin thêm, WHO không khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm đại trà cho người dân. Một số vắc xin đã được đăng ký lại để được phép sử dụng trong trường hợp việc tiêm chủng cần được thực hiện. Tuy nhiên, WHO đưa ra khuyến cáo rằng việc tiêm chủng vắc xin đậu mùa khỉ có thể được tiến hành cho các nhóm đối tượng như sau:

- Người đã tiếp xúc với người bệnh- tiêm phòng sau phơi nhiễm.

- Người hỗ trợ các trường hợp mắc bệnh- tiêm chủng chủ động cho nhóm này để phòng ngừa lây sang họ gồm nhân viên y tế, nhân viên làm việc tại các phòng xét nghiệm.

“Hiện tại căn cứ trên sự rủi ro, lợi ích, cộng thêm virus đậu mùa khỉ không dễ lây lan, bệnh có thể tự khỏi nên chúng ta không cần tiêm chủng đại trà vào thời điểm này”, Bs Socorro Escalante nói.