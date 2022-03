WHO: Số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu giảm, còn quá sớm để tuyên bố kết thúc đại dịch

WHO đánh giá, Omicron vẫn là biến thể phổ biến trên toàn thế giới. Dữ liệu thống kê cho thấy, có tới 99,5% số ca mắc hiện nay do biến thể Omicron gây ra, trong khi chỉ có 0,3% là do nhiễm Delta.

Theo tổ chức trên, trong tháng trước, thế giới không xuất hiện thêm biến thể nào đáng lo ngại, ngoại trừ những biến thể đã biết gồm Beta, Gamma, Lambda hay Mu. Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận rằng, nhiều quốc gia vẫn đang chật vật giải quyết các thách thức về giám sát chuỗi lây lan.