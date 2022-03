WHO: Số ca tử vong do Covid-19 trên thế giới tăng 43% trong một tuần

Theo WHO, số người tử vong đã tăng 43% so với 7 ngày trước đó và số ca nhiễm bệnh giảm 14%.

“Từ ngày 21-27/3, số ca mắc Covid-19 mới giảm 14% so với tuần trước, nhưng số ca tử vong tăng 43% so với cùng kỳ, đó rõ ràng là do sự thay đổi trong định nghĩa trong các trường hợp tử vong do Covid-19 ở một số quốc gia trong khu vực châu Mỹ (Chile và Mỹ) và dữ liệu được điều chỉnh từ Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á”, WHO thông báo.