WHO kêu gọi điều tra các ca viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ

Ngày 28/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã ghi nhận khoảng 170 trường hợp viêm gan nặng ở 16 quốc gia, tăng từ 74 ca ở Vương quốc Anh hai tuần trước. 10% số ca bệnh trên cần được ghép gan. Tại Mỹ, Dịch vụ Y tế bang Wisconsin cho biết, đang điều tra cái chết của một bệnh nhi.



WHO kêu gọi các cơ quan y tế trên toàn cầu báo cáo và tìm hiểu bất kỳ trường hợp viêm gan nào không rõ nguyên nhân ở trẻ em khỏe mạnh. Bệnh nhân có độ tuổi từ 1 tháng đến 16 tuổi, hầu hết các ca nặng có xu hướng ở trẻ em dưới 10 tuổi.



Mọi người thường cho rằng viêm gan do virus gây ra. Nhưng tình trạng này có thể do hàng trăm nguyên nhân khác như thuốc men, chất độc, thực phẩm bị ô nhiễm…



Nhưng hiện giới chuyên môn chưa tìm thấy những nguyên nhân thường gặp ở các ca bệnh viêm gan mới phát sinh ở trẻ.

Cô bé Quin (trái) bị suy gan không rõ nguyên nhân khi mới 3 tuổi Richard Pebody, người đứng đầu nhóm Tác nhân gây bệnh đe dọa cao của WHO châu Âu, cho biết: “Những bệnh nhi này từng khỏe mạnh. Đây là một hiện tượng bất thường khi bệnh viêm gan dẫn đến suy gan hay gặp ở trẻ có bệnh nền”.



Điều đó không có nghĩa, trẻ em khỏe mạnh chưa bao giờ bị viêm gan nặng không rõ nguyên nhân hoặc cần ghép gan. Năm ngoái, hơn 500 trẻ em ở Mỹ đã được ghép gan, đa số dưới 6 tuổi.



Tuy nhiên, trong đợt này, các ca viêm gan xảy ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn và nguyên nhân không rõ ràng.



Các quan chức cho biết, không có mối liên hệ nào được xác định giữa các trường hợp viêm gan trên toàn thế giới với Covid-19 hoặc vắc xin.



Một số trẻ em bị viêm gan được chẩn đoán mắc Covid-19 nhưng không phải tất cả. Đa số bệnh nhi chưa được tiêm vắc xin vì còn nhỏ.



Một loại virus được đánh giá như thủ phạm tiềm năng: Virus Adeno loại 41, gây ra các triệu chứng về đường hô hấp và đường tiêu hóa. Mặc dù bất thường, virus này có thể gây ra bệnh viêm gan nặng ở trẻ em có hệ miễn dịch suy yếu.



Năm trong số 9 trẻ khỏe mạnh bị viêm gan ở bang Alabama (Mỹ) đã xét nghiệm dương tính với virus adeno loại 41. Bốn trẻ khác cũng có kết quả dương tính với virus này, nhưng các bác sĩ không thể xác định loại cụ thể.