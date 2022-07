WHO: Kêu gọi châu Âu thực hiện hành động khẩn cấp bệnh đậu mùa khỉ

Bệnh đậu mùa khỉ có dấu hiệu bùng phát với số ca nhiễm tăng gấp 3 lần trong 2 tuần qua tại Châu Âu.

Trao đổi với báo giới, giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge nói: "Hôm nay, tôi khẩn thiết kêu gọi chính phủ các nước châu Âu đẩy mạnh nỗ lực trong những tuần và tháng tới để ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ. Hành động khẩn cấp và phối hợp là bắt buộc trong cuộc đua đảo ngược sự lây lan của căn bệnh này".

Ông Kluge cho biết, 31 nước thuộc khu vực châu Âu đã ghi nhận các ca nhiễm đậu mùa khỉ cho đến nay, hầu hết đều là nam giới, đặc biệt là những người quan hệ đồng tính. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thống kê hơn 5.000 ca nhiễm đậu mùa khỉ được báo cáo ở 51 nước.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đang xem xét liệu một loại vắc-xin đậu mùa nhất định có chống lại bệnh đậu mùa khỉ hiệu quả hay không. Đức, Anh và một số nước khác đã bắt đầu tiêm vắc-xin cho nhóm người dễ bị tổn thương. Trong khi đó, các quốc gia ở châu Phi báo cáo hơn 1.800 ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ từ đầu năm cho đến nay, bao gồm hơn 70 ca tử vong. Tuy nhiên, chỉ có 109 ca nhiễm ở châu Phi được xác nhận trong phòng thí nghiệm.

Ủy ban Khẩn cấp (IHR) của WHO có thể sớm đánh giá lại quan điểm về đậu mùa khỉ sau khi tuyên bố hồi tuần trước rằng sự bùng phát đậu mùa khỉ ở giai đoạn này nên được xác định là "không cấu thành tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng cần được quốc tế quan tâm".

Theo ông Kluge, mặc dù vừa qua WHO không kết luận đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng cần được thế giới quan tâm nhưng WHO sẽ sớm xem xét lại điều này. Cũng theo đại diện của WHO, cho đến nay, hầu hết các ca nhiễm hầu như là ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, chủ yếu là ở các khu vực thành thị.

Hiện WHO đang điều tra các trường hợp nghi là lây qua đường tình dục nhưng đến nay, WHO vẫn cho rằng bệnh chủ yếu lây khi tiếp xúc gần. Theo thống kê của WHO, bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.