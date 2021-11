WHO duyệt vắc xin Ấn Độ, Trung Quốc khó nhọc chống Covid-19

Hãng tin Reuters cho biết, động thái của WHO sẽ mở đường cho vắc xin Covaxin, do công ty dược Ấn Độ Bharat Biotech sản xuất, được chấp thuận ở những quốc gia nghèo.



“Nhóm cố vấn kỹ thuật được WHO triệu tập, bao gồm các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã xác định rằng, vắc xin Covaxin đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO về khả năng bảo vệ chống lại Covid-19. Và lợi ích của vắc xin này vượt xa so với rủi ro”, bài đăng của WHO trên Twitter hôm 3/11 nêu rõ.

Vắc xin ngừa Covid-19 Covaxin. Ảnh: NDTV Theo hãng Reuters, nhóm cố vấn của WHO vốn định đưa ra quyết định phê duyệt vắc xin Covaxin vào tuần trước. Nhưng sau đó họ yêu cầu công ty dược Bharat Biotech làm rõ thêm một số vấn đề trước khi tiến hành đánh giá lần cuối về rủi ro, cũng như lợi ích của việc sử dụng vắc xin này trên toàn cầu.



Covaxin là loại vắc xin ngừa Covid-19 thứ 7 được WHO công nhận, sau nhiều loại vắc xin do các công ty Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac Biotech và Sinopharm sản xuất.



Việc cho phép sử dụng khẩn cấp Covaxin cũng có thể mở đường cho Ấn Độ tham gia cung cấp vắc xin cho cơ chế phân phối vắc xin COVAX do WHO khởi xướng, nhằm cung cấp khả năng tiếp cận công bằng vắc xin ngừa Covid-19 cho các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.



Trang tin ABC News dẫn báo cáo được công ty dược Bharat Biotech công bố hồi tháng 7 cho thấy, Covaxin có tính hiệu quả lên tới 93% trong việc ngăn bệnh nhân nhiễm Covid-19 trở nặng.



Trung Quốc khó nhọc chống Covid-19



Tờ Strait Times dẫn số liệu được chính quyền Trung Quốc công bố cho thấy, giới chức y tế nước này hôm 3/11 đã ghi nhận thêm 93 ca dương tính Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong đợt bùng phát dịch lần này ở ‘quốc gia tỷ dân’ lên hơn 600 trường hợp.



Tại thủ đô Bắc Kinh, các quan chức Trung Quốc buộc phải cho cách ly học sinh tại hai trường học sau khi một giáo viên bị phát hiện dương tính với Covid-19. Ngoài ra, có thêm 16 ngôi trường khác cũng phải đóng cửa, bởi nhân viên làm việc ở những trường này nhiều khả năng đã từng đến nơi người giáo viên nhiễm Covid-19 trên tiêm chủng.



Theo hãng tin Reuters, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Bắc Kinh đã cho thiết lập những điểm kiểm tra nhiệt độ tại lối vào nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, rạp chiếu phim và ga tàu điện ngầm. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra khỏi thành phố, hoãn đám cưới, đơn giản hóa tổ chức tang lễ cũng như cắt giảm những cuộc tụ họp không cần thiết.



Trong khi đó tại Trùng Khánh, nơi vừa bùng phát dịch, giới chức y tế đã xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng, nhằm tận dụng “khoảng thời gian vàng 24 giờ” đầu tiên sau khi phát hiện virus.



Bang Minnesota, Mỹ sắp tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi



Theo Thống đốc Tim Walz của bang Minnesota, Mỹ, hơn 500.000 trẻ em sinh sống ở bang này đủ điều kiện sức khỏe để tiêm vắc xin phòng Covid-19.



“Việc con em chúng ta được tiêm chủng sẽ giúp chúng quay trở lại với cuộc sống. Hiện vắc xin đã được phê duyệt tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi, giới chức y tế bang Minnesota cũng sẵn sàng thực hiện những mũi tiêm này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tôi khuyến khích các gia đình lập kế hoạch đưa con đi tiêm chủng, và giúp chúng được an toàn”, trang tin US News dẫn lời Thống đốc Walz nói.



Chính quyền bang đã lập một trang web nhằm giúp các bậc cha mẹ hay người giám hộ của trẻ em tìm hiểu về vắc xin, cũng như giải đáp cho các thắc mắc về tiêm chủng. Bác sĩ Marc Gorelick, người đứng đầu hệ thống bệnh viện chăm sóc trẻ em Children’s Minnesota, nhận định rằng việc tiêm chủng này là một “cột mốc quan trọng” trong cuộc chiến chống Covid-19.



“Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ nhi khoa lớn nhất bang Minnesota, Children’s Minnesota đã chứng kiến ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của Covid-19 đối với trẻ em. Những đứa trẻ không chỉ cần đến sự chăm sóc của ICU khi bị ốm, mà chúng còn phải vật lộn với việc học từ xa, xa lánh với bạn bè hay thậm chí cả với ông bà”, ông Gorelick nói.



Một số diễn biến khác về dịch bệnh



Cập nhật lúc 5h sáng ngày 4/11 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, dịch Covid-19 đang hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm virus cho hơn 248,7 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 5 triệu bệnh nhân. Số hồi phục đạt hơn 225,3 triệu trường hợp.