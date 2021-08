WHO đảo ngược đánh giá về mũi tiêm thứ 3, trẻ em Jakarta đi học lại

Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 ở một số quốc gia châu Âu đang có dấu hiệu chững lại. Ảnh: BBC

Cùng ngày, ông Kluge cũng bày tỏ quan ngại trước tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tăng cao và sự chững lại của các chiến dịch tiêm chủng ở châu Âu. "Tuần trước, số người tử vong ở khu vực đã tăng 11%. Một dự báo đáng tin cậy chỉ ra rằng châu Âu có thể ghi nhận thêm 236.000 ca tử vong do Covid-19 trong 3 tháng tới", ông nói.



Đến nay, châu Âu đã ghi nhận khoảng 1,3 triệu ca tử vong bởi Covid-19. Theo Tiến sĩ Kluge, trong số 53 quốc gia thành viên của WHO tại châu Âu, 33 quốc gia đã chứng kiến số ca nhiễm tăng hơn 10% trong 2 tuần qua. Nguyên nhân là vì sự hoành hành của biến thể Delta, sự “nới lỏng quá mức" các biện pháp hạn chế và sự gia tăng các hoạt động đi lại của người dân trong dịp nghỉ hè.



Bên cạnh đó, dù một nửa dân số châu Âu đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19, song tốc độ tiêm chủng trong khu vực đang có dấu hiệu chững lại. Theo Tiến sĩ Kluge, sự trì trệ trong việc triển khai tiêm vắc xin là đáng lo ngại. Ông kêu gọi các quốc gia “tăng cường sản xuất, chia sẻ và cải thiện khả năng tiếp cận vắc xin Covid-19".



Thủ tướng Malaysia kêu gọi người dân tiêm vắc xin



Tân Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob hôm 30/8 đã kêu gọi người dân tiêm vắc xin ngay lập tức để giúp đất nước nhanh chóng phục hồi sau dịch Covid-19.



“Chúng ta phải tiếp tục chống lại dịch Covid-19 như một kẻ thù chính”, ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình trước thềm kỷ niệm 64 năm ngày quốc khánh. “Thành công này sẽ mở đường cho sự phục hồi kinh tế của đất nước, và cho phép chúng ta sống trong một cuộc sống bình thường mới. Nền kinh tế cần được phục hồi, đời sống của người dân cần được cải thiện, và niềm tin của nhà đầu tư cần được lấy lại”.



“Vì vậy, tôi kêu gọi mỗi gia đình người dân Malaysia hãy đi tiêm phòng ngay lập tức để cùng góp sức vào nỗ lực phục hồi đất nước”, tân Thủ tướng Malaysia cho biết thêm. “Dựa trên dữ liệu và thực tiễn, hãy yên tâm rằng chỉ cần sự hợp tác đầy đủ từ tất cả các bên, thì cuộc chiến với dịch Covid-19 sẽ kết thúc thắng lợi”.



Jakarta cho phép trẻ em đến trường trở lại



Trẻ em Jakarta (Indonesia) bắt đầu trở lại trường sau 18 tháng học từ xa. Sở giáo dục thành phố cho biết trường học đã bắt đầu mở cửa lại từ 30/8. Hơn 600 ngôi trường đã sẵn sàng đón học sinh tới lớp, với sĩ số được duy trì ở mức 50%. Trường học sẽ mở cửa thứ Hai, Tư, Sáu. Những ngày còn lại sẽ đóng cửa để khử trùng.



Theo Guardian, các trường học ở Jakarta đã phải đóng cửa từ ngày 16/3 năm ngoái. Trước khi được phép mở cửa lại, ban giám hiệu các trường đã phải họp trực tuyến với phụ huynh để thống nhất việc đảm bảo các biện pháp an toàn, như lắp đặt chậu rửa, bình nước rửa tay khử khuẩn ở mỗi phòng học.



Jakarta từng là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 ở Indonesia, với số ca nhiễm liên tục ở mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, con số này đang có chiều hướng giảm dần trong những ngày gần đây, khi thành phố hôm 29/8 chỉ ghi nhận 474 ca nhiễm mới.



Hàn Quốc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin nội địa



Ngày 30/8, hãng dược SK Bioscience của Hàn Quốc đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vắc xin Covid-19 do hãng tự phát triển. Vắc xin có tên ký hiệu GBP510 của SK Bioscience là ứng cử viên vắc xin Covid-19 nội địa đầu tiên của Hàn Quốc.



Bộ trưởng An toàn dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc Kim Gang-lip cho hay, trong đợt thử nghiệm này, các nhà khoa học sẽ đánh giá khả năng sản sinh miễn dịch và tính an toàn của vắc xin GBP510 đối với hơn 3.000 tình nguyện viên. Theo SK Bioscience, dữ liệu của các cuộc thử nghiệm giai đoạn đầu cho thấy, tất cả tình nguyện viện sau khi tiêm đều có kháng thể trung hòa chống lại virus corona.



Chính phủ Hàn Quốc cho hay, SK Bioscience là một trong số 7 công ty dược phẩm nội địa có kế hoạch triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vắc xin Covid-19 trong nửa cuối năm nay.