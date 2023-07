WHO cập nhật Danh mục thuốc thiết yếu, bổ sung thuốc mới trị ung thư, tim mạch

Lần đầu tiên, ba loại thuốc điều trị bệnh đa xơ cứng đã được đưa vào Danh mục Thuốc thiết yếu (EML), gồm cladribine, glatiramer axetat và rituximab. Theo WHO, những loại thuốc này có thể trì hoãn hoặc làm chậm sự tiến triển của MS (đa xơ cứng).



Một bổ sung mới khác vào danh sách là ‘polypill’ để phòng ngừa các bệnh tim mạch. Đây là sự kết hợp liều cố định của nhiều loại thuốc, bao gồm thuốc hạ cholesterol, thuốc hạ huyết áp có và không có axit acetylsalicylic (aspirin).

WHO cũng đã đưa các loại thuốc mới điều trị các bệnh truyền nhiễm vào EML, cụ thể là ceftolozane + tazobactam để điều trị các bệnh nhiễm trùng khó điều trị do vi khuẩn đa kháng thuốc gây ra; pretomanid điều trị lao đa kháng thuốc; ravidasvir để điều trị nhiễm virus viêm gan C mạn tính ở người lớn (thuốc này được sử dụng kết hợp với sofosbuvir) và kháng thể đơn dòng đối với bệnh do virus Ebola.