WHO cảnh báo mầm bệnh từ côn trùng có thể gây đại dịch tiếp theo

Tờ Telegraph (Anh) cho biết hơn 2 năm kể từ khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện và gây rối loạn toàn cầu, các chuyên gia đã cố gắng đưa ra chiến lược để ngăn ngừa dịch bệnh khác trong tương lai có thể leo thang thành đại dịch.



Đứng đầu danh sách là xử lý virus lây truyền từ côn trùng trong đó có Zika, Chikungunya, bệnh sốt vàng da, sốt xuất huyết, vốn lây lan từ động vật chân khớp như muỗi và bọ ve.



Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố khởi động Sáng kiến Virus lây lan từ côn trùng Toàn cầu vào 31/3. Các nhà khoa học từ Brazil đến Senegal đã nghiên cứu về virus lây lan từ côn trùng trong nhiều thập niên và đây là lần đầu tiên một chiến lược toàn cầu được ra mắt. Nó bao gồm các kế hoạch để cải thiện giám sát dịch bệnh, đưa ra cảnh báo sớm và phát triển phương pháp điều trị, vaccine, chẩn đoán mới.



Giám đốc Cục Nguy cơ dịch bệnh và đại dịch thuộc WHO Sylvie Briand ngày 31/3 cho biết: “Chúng ta đã trải qua 2 năm dịch COVID-19 và thu được bài học về cái giá của việc không chuẩn bị trước cho những sự kiện ảnh hưởng lớn”.



Bà Briand bổ sung: “Chúng ta đã có tín hiệu từ SARS vào năm 2003 và trải qua dịch cúm 2009 nhưng vẫn có khoảng trống trong sự sẵn sàng. Đại dịch tiếp theo rất có thể bắt nguồn từ virus trong côn trùng. Chúng tôi nhận thấy tín hiệu rủi ro đang gia tăng”.



Virus từ côn trùng đã dẫn đến đe dọa y tế công cộng tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới nơi có khoảng 3,9 tỷ người sinh sống.



Kể từ năm 2016, có trên 89 quốc gia phải đối mặt với dịch Zika trong khi rủi ro mắc sốt vàng da đã tăng kể từ đầu những năm 2000. Bên cạnh đó, WHO cho biết số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng từ 505.000 trường hợp năm 2000 lên 5,2 triệu trường hợp năm 2019.