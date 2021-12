WHO cảnh báo khẩn cấp về sự lây lan của biến thể Omicron: 'Thế giới sẽ rất khó để vực dậy'

Hôm qua (14/12), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo biến thể Omicron mới đang lây lan nhanh hơn bất kỳ chủng nào trước đây và nó có thể hiện diện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, CNBC đưa tin.



"Omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ biến thể nào trước đó", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một cuộc họp về COVID-19 ở Geneva. "Bảy mươi bảy quốc gia hiện đã báo cáo các trường hợp nhiễm Omicron. Và thực tế là Omicron có thể xuất hiện ở hầu hết các quốc gia, ngay cả khi nó chưa được phát hiện".

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ông Tedros cho biết WHO lo ngại các quốc gia đang coi Omicron là một biến thể nhẹ. Mặc dù Omicron dễ lây lan hơn nhưng vẫn chưa rõ liệu biến thể này gây ra bệnh nhẹ hay nặng hơn so với các biến thể trước.



Ông Tedros nói: "Chúng ta đã biết được rằng chúng ta đánh giá thấp loại virus này một cách nguy hiểm. Ngay cả khi Omicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn, số ca mắc bệnh vẫn có thể một lần nữa áp đảo các hệ thống y tế chưa sẵn sàng".



Ông Tedros cảnh báo rằng chỉ riêng vaccine COVID-19 sẽ không thể bảo vệ các quốc gia khỏi Omicron, nhấn mạnh tầm quan trọng của khẩu trang và giữ khoảng cách.



"Không phải chúng ta tiêm vaccine thì được bỏ khẩu trang. Không phải chúng ta tiêm vaccine thì không phải giữ khoảng cách. Không phải tiêm vaccine thì bỏ rửa tay, thông gió. Hãy thực hiện tất cả các biện pháp này. Hãy làm điều đó một cách nhất quán. Hãy làm điều đó thật tốt", ông Tedros khuyến cáo.



Hôm 13/12, các nhà khoa học từ Đại học Oxford (Anh) đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy phác đồ 2 liều vaccine COVID-19 không đủ để chống lại biến thể Omicron.



Rất khó để vực dậy sau cú đấm thứ hai



Cũng trong cuộc họp, Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của WHO, cho biết các biện pháp giảm thiểu như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách sẽ không ngăn chặn hoàn toàn sự lây truyền của virus, nhưng sẽ giảm áp lực lên các hệ thống y tế trên toàn thế giới.



Tiến sĩ Ryan cho biết: "Nếu tất cả chúng ta áp dụng những biện pháp đó, chúng ta sẽ không ngừng sự lây truyền của Omicron hoặc Delta - rất khó để ngăn chặn. Nhưng chúng ta sẽ giảm đáng kể lực lây nhiễm, giảm làn sóng áp lực, và sau đó hy vọng vượt qua làn sóng này mà không làm gián đoạn hoặc sụp đổ hệ thống y tế công cộng".



Ông Ryan cho biết các quốc gia trên khắp thế giới cần chuẩn bị cho làn sóng ca bệnh bằng cách đảm bảo bệnh viện có đủ nhân viên và nguồn cung oxy tại chỗ. Ông cũng cho biết chính phủ các nước cần tiếp tục thúc đẩy những người chưa được tiêm vaccine đi tiêm.



Ông nói: "Hệ thống y tế hiện nay yếu hơn so với một năm trước đây. Thật không may, đôi khi bạn có thể vực dậy sau cú đấm đầu tiên, nhưng rất khó để vực dậy sau cú đấm thứ hai. Và đó là điều khó khăn. Chúng ta đang dựa vào các nhân viên y tế của hệ thống y tế đã bị suy yếu…".



Mới đây, một chuyên gia Mỹ cũng cảnh báo biến thể Omicron có thể châm ngòi cho 'đại dịch 2.0'.