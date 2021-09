WHO cảnh báo biến thể Covid-19 mới, có khả năng kháng vắc xin

Trong báo cáo hàng tuần về đại dịch công bố hôm 31/8, WHO cho hay, biến thể Mu, tên gọi khoa học B.1.621 được phân loại là "biến thể gây quan ngại". Theo cơ quan chuyên trách y tế của Liên Hợp Quốc, Mu sở hữu hàng loạt đặc tính đột biến, tiềm ẩn nguy cơ kháng vắc xin. Vì vậy, giới khoa học cần có các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ hơn về mầm bệnh này,



CNA đưa tin, các chuyên gia đang ngày càng lo ngại về sự xuất hiện của những đột biến virus mới khi tỷ lệ mắc Covid-19 đang tăng trở lại ở nhiều nơi trên thế giới. Biến thể Delta đang thống trị toàn cầu, làm leo thang số ca phải nhập viện và tử vong vì dịch, đặc biệt ở những người chưa tiêm chủng và tại những khu vực đang nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống virus.



Mọi virus, kể cả SARS-CoV-2, đều đột biến theo thời gian và hầu hết các đột biến này có ít hoặc không ảnh hưởng đến những đặc tính của chúng. Song, một số đột biến nhất định có thể ảnh hưởng đến các đặc tính của virus, tính dễ lây lan dễ, mức độ nghiêm trọng của bệnh cũng như khả năng kháng vắc xin, thuốc điều trị và các biện pháp đối phó khác.



WHO hiện nhận diện 4 biến thể SARS-CoV-2 gây quan ngại, bao gồm cả Alpha (B.1.1.7), được ghi nhận đầu tiên ở Anh và hiện phát tán đến 193 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cũng như Delta (B.1.617.2) đã lây lan đến 170 quốc gia, vùng lãnh thổ.



5 biến thể, bao gồm cả Mu đang được theo dõi chặt chẽ.



Kể từ lần đầu được phát hiện ở Colombia hồi tháng 1, Mu đã xuất hiện ở các quốc gia Nam Mỹ khác và châu Âu. WHO thống kê, tỷ lệ mắc biến thể này trên toàn cầu chỉ chiếm dưới 0,1% trong tổng số các ca bệnh được giải trình tự gen. Song, ở Colombia, tỷ lệ này lên tới 39%.