WHO: Biến thể Omicron sẽ là sự kết thúc 'hợp lý' cho đại dịch ở châu Âu

Tuy nhiên, quan chức WHO cho hay, "chúng ta không ở trong 'giai đoạn đặc hữu' để có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra vì virus này đã khiến chúng ta ngạc nhiên nhiều hơn một lần".

Theo số liệu của WHO, trong khu vực bao gồm 53 quốc gia, trong đó một số nằm ở Trung Á (theo phân chia khu vực của WHO), biến thể Omicron chiếm 15% số ca mắc Covid-19 mới tính đến ngày 18/1, cao hơn một nửa so với tuần trước.