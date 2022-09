Whee In (Mamamoo) bị pháo hoa bắn vào mắt

"Hôm nay, nghệ sĩ Whee In của chúng tôi đã bị thương do pháo hoa bắn vào mắt khi đang biểu diễn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Whee In đã đến bệnh viện. Cô ấy được chẩn đoán tổn thương giác mạc. Hiện tại, Whee In nghỉ ngơi sau khi được chỉ định phương pháp điều trị. Chúng tôi sẽ thông báo nếu lịch trình sắp tới của cô ấy có sự thay đổi", công ty THE L1VE cập nhật tình hình sức khỏe của nữ thần tượng.

Whee In sinh năm 1995 và ra mắt trong nhóm nhạc nữ Mamamoo năm 2014. Các ca khúc của nhóm nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, có thể kể đến Starry Night, Egotistic, Piano Man…

Tháng 6/2021, hợp đồng giữa Whee In và công ty chủ quản RWB kết thúc. Tuy nhiên, nữ thần tượng đã ký thỏa thuận gia hạn khác để tham gia một số hoạt động của Mamamoo cho đến tháng 12/2023. Hiện cô là nghệ sĩ độc quyền của công ty giải trí THE L1VE.