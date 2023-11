Westlife được bảo vệ nghiêm ngặt khi đến TPHCM, thân thiện chào fan Việt

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990-2000, gồm 5 thành viên: Bryan McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Bryan McFadden tách nhóm. Việt Nam là một trong 8 địa điểm châu Á thuộc chuyến lưu diễn The wild dreams của Westlife. Ban đầu, nhóm dự kiến diễn 1 đêm duy nhất vào ngày 22/11 tại TPHCM. Sau khi nhận phản hồi tích cực từ người hâm mộ, Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm ngày 21/11. 4 thành viên Mark, Kian, Shane và Nicky dự kiến thể hiện các bản hit như Uptown girl, Seasons in the sun, Flying without wings, No one's gonna sleep tonight và nhiều ca khúc nổi tiếng khác trong 2 đêm nhạc sắp tới.