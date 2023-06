Wagner đã vươn mạng lưới đánh thuê tới các điểm nóng trên thế giới thế nào?

Trong vài năm sau, Wagner bắt đầu mở rộng mạng lưới hoạt động tới một vài quốc gia châu Phi trong lĩnh vực chính là an ninh và cố vấn. Wagner hoạt động tích cực nhất ở một số quốc gia như Cộng hòa Trung Phi (CAR), Libya, Mali và Sudan, tất cả đều có mối quan hệ mong manh với phương Tây do di sản thuộc địa và sự khác biệt về quan điểm chính trị.

Cuối năm 2015, Tổng thống Putin quyết định can thiệp quân sự tại Syria để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến sau khi nhận được lời đề nghị từ ông Assad. Công ty của ông Prigozhin đã giành được các hợp đồng cung cấp thực phẩm và vật tư, đồng thời cử lực lượng Wagner đến Syria.

Theo New York Times, vào thời điểm đó, Wagner đã cùng với các nhóm dân quân ly khai ở Donetsk và Lugansk đối phó với lực lượng chính phủ Ukraine.

Phương Tây cho biết Wagner triển khai ở Syria và các nước châu Phi một phần vì lý do an ninh do các quốc gia này vẫn đang xảy ra xung đột giữa chính phủ và các nhóm đối lập. Ngoài ra, Wagner tăng hiện diện ở châu Phi dường như để thực hiện các hợp đồng khai thác khoáng sản có giá trị cao.

Trong bài phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hồi đầu năm, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cáo buộc Wagner đang sử dụng quyền tiếp cận vàng và các nguồn tài nguyên khác ở châu Phi để tài trợ cho các hoạt động của nhóm này.

Biểu đồ thể hiện hoạt động của Wagner ở châu Phi dựa vào tài liệu tình báo của Mỹ bị rò rỉ hồi đầu năm nay (Ảnh: Washington Post).

Ví dụ, CAR là quốc gia bất ổn trong hàng chục năm qua, rất giàu khoáng sản quý như kim cương, vàng, dầu mỏ và uranium. Theo phương Tây, Wagner đã giúp Tổng thống Faustin-Archange Touadéra làm giảm đáng kể sức ảnh hưởng của Pháp, đồng thời giúp quốc gia châu Phi giành ưu thế trước các nhóm phiến quân nổi dậy. Đổi lại, Wagner được cho đã được quyền tiếp cận với "miếng bánh" tài nguyên dồi dào.

Giới học giả phương Tây cho rằng, Wagner không chỉ là một nhóm lính đánh thuê đơn thuần. "Chiến lược hoạt động của Wagner trong 2-3 năm qua là mở rộng cả dấu ấn kinh tế và quân sự ở châu Phi", chuyên gia Julia Stanyard, từ tổ chức Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có Tổ chức Xuyên quốc gia, nhận định.

Theo nhà phân tích trên, Wagner có một mạng lưới các công ty liên kết - và nhóm đã thực hiện các hoạt động thương mại ở các quốc gia mà nhóm lính đánh thuê hoạt động.

Mặt khác, Phương Tây cũng cáo buộc Wagner dùng chiến lược cung cấp thông tin không đúng sự thật để tác động tới chính trị châu Phi. Theo New York Times, từ tháng 10/2019, Facebook đã đóng hơn 300 tài khoản Facebook và Instagram bị nghi là liên kết với Wagner.

Tầm ảnh hưởng của Wagner thậm chí còn vươn tới lĩnh vực văn hóa. Ở CAR, Wagner được cho đã tài trợ cho cuộc thi hoa hậu, cấp ngân sách cho một đài phát thanh và thậm chí sản xuất phim.

Lính đánh thuê của Nga ở Mali (Ảnh: AP).

Điện Kremlin nhiều lần cho biết Wagner là công ty quân sự tư nhân và hoạt động độc lập theo hợp đồng, không liên quan tới chính quyền Nga. Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây cho rằng, Wagner có thể được xem là lực lượng giúp Nga gia tăng tầm ảnh hưởng trên các khu vực mà thiện cảm với Moscow ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, các ý kiến này vẫn chưa được các bên liên quan xác nhận.

Kể từ năm 2016, Mỹ đã áp đặt ít nhất 7 biện pháp trừng phạt đối với ông Prigozhin, các công ty và cộng sự của ông. Liên minh châu Âu cũng đã trừng phạt ông Prigozhin vào năm 2020 vì vai trò của Wagner ở Libya.