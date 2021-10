Vy Oanh nộp đơn đề nghị CQĐT xác minh, khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng

Cũng theo ca sĩ Vy Oanh, trước đó nữ ca sĩ đã nộp đơn tố cáo bà Hằng tới Công an TPHCM. Ngày 29/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã mời Vy Oanh lên làm việc, ngày 3/10 bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đưa thông tin về ca sỹ Vi Oanh mà theo nữ ca sĩ này là sai lệch.

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng cùng những người giúp sức đã có dấu hiệu xâm phạm vào các tội “làm nhục người khác”, “vu khống” và “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” nên nữ ca sĩ gửi đơn đề nghị Công an TPHCM xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can.