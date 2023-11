Vượt sóng vào An Bang

Các chiến sĩ cho biết, họ đều đã được huấn luyện vài ba tháng, không có lính mới tham gia đón xuồng, tất cả đều phải thành thạo các kỹ năng bơi lội, bắt và căn chỉnh dây kéo. Trong đoàn công tác lần này, chúng tôi là đoàn đầu tiên vào bờ. Từ trên bờ, tôi mới có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng những con sóng lớn gối lưng nhau dồn dập, đôi lúc, tưởng chừng quất chiếc xuồng nằm trọn trong con sóng.

Đảo An Bang nằm ở vĩ độ 07o53’31’’N, kinh độ 112o55’17’’E, dọc theo hướng Bắc-Nam với diện tích nổi và thềm san hô khoảng khoảng 2,1km2. Thuộc thềm san hô ngập nước, khi thủy triều xuống thấp nhất, độ cao của đảo An Bang khoảng 3m, mép bờ đảo xa thêm khoảng 50m.

Đảo do các tảng đá san hô liên kết với nhau tạo nên và bờ đảo được bao bọc bởi các tảng đá san hô lớn. Bờ Tây là một dải cát hẹp. Bờ Nam bãi cát thường thay đổi theo mùa, từ tháng 4-7 hằng năm được bồi thêm cát thành một bãi cát dài, đến tháng 8, bãi cát này biến mất và dịch sang bờ phía Đông của đảo. Cấu trúc san hô của đảo dựng đứng nên 4 mùa sóng vỗ, việc ra vào đảo gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Cũng vì thế mà An Bang còn hay được gọi là đảo “đồng hồ”, bởi những người lính ở đây thường nhìn vào vòng xoay của bãi cát để đếm thời gian.

Đảo An Bang có vị trí rất quan trọng, là cầu nối giữa các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tạo thành lá chắn vòng ngoài ngăn chặn các hoạt động chống phá, tiến công của kẻ thù trên hướng biển.