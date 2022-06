Vượt gần 700km vây bắt đối tượng lừa đảo đang bị truy nã

Mũi trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa đang trong hành trình dẫn giải Dương Minh Trọng (áo hoa) từ Tây Ninh về Phú Yên.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin từ người bị hại và tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung đối tượng lừa đảo, gần ba tháng sau, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa có đủ căn cứ xác định nghi can là Dương Minh Trọng, nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng này về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.