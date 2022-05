Vượt đồng, xuyên đêm soi đèn săn "vũ nữ chân dài" kiếm tiền triệu

Khô nhái là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh An Giang, được nhiều người ưa chuộng. Theo các cơ sở làm khô nhái ở làng Vĩnh Trung (huyện Tịnh Biên, An Giang) so với những loại khô khác, giá khô nhái thường cao hơn, hiện lên gần nửa triệu đồng/kg mà luôn "cháy hàng" vào dịp lễ, Tết.

Khô nhái hay còn được gọi với cái tên mỹ miều "vũ nữ chân dài" là đặc sản nổi tiếng của huyện Tịnh Biên, An Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tiết lộ món khô nổi tiếng, chị Lại Thị Diễm (chủ vựa khô 7 Hoàng) cho biết, nghề bắt nhái rất cực nhọc. Nhái tự nhiên đang khan hiếm, thợ bắt phải thức đêm, lặn lội sang những cánh đồng ở miệt thứ Kiên Giang để soi tìm nhưng không phải lúc nào cũng có thu hoạch.

Săn "vũ nữ chân dài", kiếm tiền triệu mỗi đêm

Được chị Diễm giới thiệu, chúng tôi tìm gặp được đội soi nhái đêm ở làng khô Vĩnh Trung và hẹn theo chân cánh mày râu đi săn "vũ nữ chân dài".

Để kiếm được tiền triệu mỗi đêm, người thợ soi nhái phải bắt thật giỏi và di chuyển qua nhiều cánh đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Vượt cung đường hơn 50km từ Tịnh Biên về huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, "biệt đội săn vũ nữ" đến nơi khi cơn mưa vừa tạnh, mặt đất ướt và tiếng ếch nhái bắt đầu râm ran ngoài đồng. Ăn xong hộp cơm mang theo, anh Võ Bé Hoàng (44 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cùng các "thợ săn" trong nhóm xách đồ nghề rảo bước ra đồng.