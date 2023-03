Vượt đèn đỏ và những hậu quả khôn lường

Thời gian vừa qua, trên cả nước xuất hiện nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan tới việc người điều khiển ô tô, xe máy... vi phạm Luật giao thông đường bộ, vượt đèn đỏ qua các ngã ba, ngã tư, nút giao... để lại hậu quả nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

Xe tải vượt đèn đỏ tông chết người phụ nữ mang thai

Vào khoảng 12h ngày 22/10/2022, xe tải mang biển số 61H-084.81 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng TP Dĩ An đi TP Thuận An.

Khi đến giao lộ Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình (TP Dĩ An), ô tô này vượt đèn đỏ, tông vào hai xe máy. Trong đó, một xe máy do nam thanh niên cầm lái, còn một xe máy do người phụ nữ điều khiển, chở theo con gái 5 tuổi.

Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục lao về trước, tông vào một xe tải cùng một xe máy khác rồi mới dừng lại.