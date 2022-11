Vương Phi bị đồn ôm mặt khóc

Vương Phi là ca sĩ nổi tiếng Hong Kong, tên tuổi gắn với nhiều ca khúc tên tuổi Eyes On Me, No Regrets... Cô trải qua hai lần hôn nhân, có hai con gái đều do những người chồng cũ nuôi dưỡng. Những năm gần đây, cô ít hoạt động trong showbiz.

Tài tử Tạ Đình Phong sinh năm 1980 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm lên 8, Đình Phong theo bố mẹ định cư Canada. Năm 1995, chàng trai học âm nhạc ở Tokyo (Nhật Bản).

Anh gia nhập làng giải trí từ năm 1996. Năm 19 tuổi, Đình Phong gặp nữ danh ca hơn mình 11 tuổi Vương Phi và vướng vào lưới tình.