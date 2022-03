Vương Nhất Bác và V (BTS) đứng chung sân khấu, đọ visual một 9 một 10

Nhiều người hâm mộ cũng khá bất ngờ với đoạn clip Vương Nhất Bác và V (BTS) từng đứng chung sân khấu thế này. Cả hai nam nghệ sĩ đều toát lên khí chất riêng của mình và thu hút sự chú ý của fan. Người hâm mộ lẫn netizen đều đang mong chờ một ngày biết đâu V (BTS) và Vương Nhất Bác có một màn kết hợp bất ngờ.

Theo Saostar