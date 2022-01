Vương Nhất Bác 'quê độ' vì đang nhảy thì rơi vật bất ly thân

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, nam ca sĩ đang trình diễn thì bất ngờ loạng choạng vì... rơi giày. Dù nhận ra có gì đó sai sai nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất nhanh lấy lại tinh thần.

Thay vì mang lại chiếc giày phải tốn thời gian và rất có thể bị trễ nhịp nhạc, anh chàng quyết định nhảy tiếp, mặc kệ tình trạng một bên có giày một bên không.