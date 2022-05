Vương Nhất Bác 'nuốt trọn' vũ đạo khó nhằn, netizen 'tâm phục khẩu phục'

Your browser does not support the video tag.

Hầu hết các động tác đều đòi hỏi sự chắc khỏe của đôi chân cũng như thể lực tốt để có thể giữ thăng bằng sau mỗi lần thực hiện. Có thể thấy rõ sự nhiệt huyết và máu lửa trong từng bước nhảy rất chuyên nghiệp của nam thần xứ Trung.

Đoạn clip khiến netizen liên tục cảm thán vì khả năng nhảy của Vương Nhất Bác, bởi đây là những vũ đạo rất khó và nguy hiểm. Dù trong Cbiz nhiều người nhảy đẹp, nhưng để được công nhận ở cái "tầm" như Vương Nhất Bác thì không phải là điều dễ dàng.