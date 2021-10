Vương Nhất Bác né chiêu 'mê hoặc' của Lý Thấm vì Tiêu Chiến chứ còn gì!

Mặc dù đã rất lâu không xuất hiện cùng nhau, nhưng hai cái tên này vẫn luôn được fan ship nhiệt tình.



Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là ngôi sao hot hiện nay của Hoa ngữ.

Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Lý Thấm đang trổ tài múa điệu "mê hoặc" Vương Nhất Bác ngay trên sân khấu, nhưng bất ngờ nhân vật được gọi tên nhiều nhất lại là Tiêu Chiến.