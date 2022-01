Vương Nhất Bác 'lật mặt' nhanh như chớp khiến fan choáng váng

Your browser does not support the video tag.

Khỏi phải nói, dân tình đã được dịp dậy sóng thích thú với màn biểu diễn của Vương Nhất Bác.

Trong clip ghi lại màn trình diễn của nam ca sĩ, Vương Nhất Bác diện trang phục áo sơ mi trắng cùng quần ôm đen dễ hoạt động. Ở đoạn đầu, anh chàng đang có những động tác cool ngầu, mạnh mẽ gương mặt cũng toát lên sự lạnh lùng như nam thần

Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, ngay một đoạn drop mới của nhạc, Vương Nhất Bác liền đổi thái độ từ cool ngầu sang dễ thương đáng yêu. Ngay khi nhạc chuyển sang giai điệu vui vẻ, anh chàng cũng linh hoạt thay đổi biểu cảm. Động tác cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng, lắc lư đáng yêu.