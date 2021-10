Vương Nhất Bác khiến netizen 'u mê' khi lấn sân ca kịch

Vương Nhất Bác là một trong "Tứ tiểu thiên vương" bậc nhất Cbiz

Mới đây, netizen bất ngờ chia sẻ rần rần clip Vương Nhất Bác biểu diễn kinh kịch - một thể loại ca kịch truyền thống của Trung Quốc.