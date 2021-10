Vương Nhất Bác dính lời nguyền hot search 'hát như lên cơn suyễn'

Sau khi phát hành các đĩa đơn Vô Cảm và Mật Mã Thế Giới Của Tôi, Vương Nhất Bác một lần nữa trở thành cái tên khó có đối thủ. Mới đây, họ Vương hát phiên bản remix của bài hát chủ đề Burn It All Down trong một chương trình game siêu hot lại gây tranh cãi.

Cụ thể, giọng của Vương Nhất Bác lớn hơn hòa âm, âm vực cao bị che khuất. Hơn nữa, phiên bản remix của bài hát được ca sĩ cover, nhưng Burn It All Down của Vương Nhất Bác không có phần đổi mới nào.

Có lẽ, do Vương Nhất Bác không phải là một ca sĩ thực thụ nhưng anh lại phải "gánh" bài hát chủ đề. Vốn dĩ, giọng hát vốn không phải là điểm mạnh của họ Vương mà nhảy mới là giỏi nhất. Nhiều năm nay, Vương Nhất Bác thường được biết đến nhờ khả năng vũ đạo hơn.