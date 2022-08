Vướng 1 sợi tóc, nhiều container hàng xuất đi lại bị trả về

Trả lời phản ánh, Cục Hải quan Bình Dương cho hay, mặt hàng ớt đã được Malaysia gỡ bỏ lệnh cấm từ 4/2021. Do đó, DN cần tìm hiểu kỹ thông tin việc không thể xuất khẩu. Bên cạnh đó, nhà chức trách nước bạn yêu cầu có xác nhận vùng canh tác đối với hàng nhập khẩu vào nước họ, DN muốn có xác nhận này cần liên hệ Bộ NN-PTNT.

Liên quan đến câu chuyện trên, bà Bùi Hoàng Yến, Tổ phó Tổ Công tác phía Nam - Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương - khẳng định, không chỉ riêng thị trường Malaysia mà nếu sản phẩm có dư lượng thuốc trừ sâu thì không thể xuất khẩu đi đâu được cả, đặc biệt là thị trường châu Âu.

Ông Đinh Viết Tú, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Chế biến và phát triển nông sản vùng I, Bộ NN-PTNT dẫn chứng, khi tham gia nhiều đoàn công tác thanh kiểm tra, một số cơ sở, nhà máy chế biến khi đạt được chứng nhận rồi thì sau một thời gian lại lơ là trong đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, ISO,... Đây là vấn đề thuộc về ý thức của DN. Nếu sau khi kiểm tra mà không đáp ứng được điều kiện như ban đầu thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ có biện pháp xử lý. Đối với việc trái ớt phải “đi đường vòng”, có thể do nước nhập khẩu thấy sản phẩm không an toàn. Cần có kết quả xác minh thật cụ thể lô hàng đó có vấn đề gì về chất lượng hay không?

Bài học đáng giá