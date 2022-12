Vùng nước tử thần bí ẩn trong đại dương

Theo đó, dưới những con sóng hiền hòa, có những nơi sẽ giết chết bất kỳ sinh vật vô tình xâm nhập. Cái chết xảy ra ngay lập tức đối với một số sinh vật, trong khi một số trường hợp khác sẽ phải đối mặt với tình trạng sốc, mất phương hướng và dần tê liệt.

Túi muối dưới đáy đại dương

Những khu vực này đe dọa tất cả mọi loài sinh vật, từ hải cẩu, cá voi và cả con người. Vậy những nơi này là gì và tại sao chúng tồn tại trong đại dương của chúng ta. Về mặt khoa học, câu trả lời cho thấy mọi thứ có liên quan đến các quy luật vật lý và sinh học đơn giản.

Trong trường hợp nếu bạn chưa biết, nước muối đậm đặc hơn so với nước ngọt. Sự khác biệt về mật độ có liên quan trực tiếp đến độ mặn của nước biển. Điều này có nghĩa là nước càng mặn thì càng đặc.

Đó là lý do tại sao mọi người bơi rất dễ dàng ở Biển Chết. Biển Chết cực kỳ mặn, do đó làm tăng mật độ của nước lên mức cao hơn. Mật độ nước cao hơn cho phép con người có thể nổi tốt hơn so với nước ngọt.