Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.