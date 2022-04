Vụng mix đồ đến mấy thì khi mặc trang phục màu be, chị em cũng ghi trọn điểm tinh tế

Vào mùa đông thì không nói nhưng sang đến mùa hè, màu sắc trang phục sẽ quyết định một phần cực kỳ quan trọng tới độ sành điệu, đẹp mắt của outfit.

Đặc biệt là trong những ngày nóng đỉnh điểm, chị em chắc hẳn chỉ muốn diện lên mình bộ cánh dịu mát về cả cảm giác lẫn phần nhìn. Với lý do này, trang phục màu be là lựa chọn đầu bảng trong mùa nóng nực. Chưa kể, outfit với tông màu be làm chủ đạo còn dễ ghi điểm trẻ trung, tinh tế, chị em nhất định nên tham khảo.

Quần màu be rất hợp mix cùng áo trắng. Bộ đôi này sẽ duy trì vẻ trang nhã, tinh tế cho người mặc, độ trẻ trung, tươi mới thì khỏi bàn cãi. Sự xuất hiện của đôi dép lê tạo nét thú vị cho set trang phục, giúp người diện vừa có được sự thanh lịch, vừa toát lên vẻ phóng khoáng.

Nếu kết hợp mẫu áo màu be với một chiếc quần lòe loẹt, nhìn bạn sẽ nổi bật hơn, nhưng lại mất điểm trang nhã. Quần trắng là nửa kia hoàn hảo nhất, giúp tạo nên outfit dịu dàng, thanh lịch. Các món phụ kiện như dây buộc tóc scrunchie, túi lưới đã tạo điểm nhấn mà không ảnh hưởng đến độ thanh nhã của outfit.