Vùng áp thấp trên Biển Đông sắp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Tại Quảng Ngãi, mưa lũ đã khiến nhiều vùng bị ngập sâu

Khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây Nguyên có mưa to

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên từ nay (24/10) đến ngày mai (25/10) ở khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa rất to.

Cụ thể, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai có lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.