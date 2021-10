Vui được ra đường chạy xe, lo còng lưng gom tiền trả nợ ngân hàng

Trên diễn đàn của các tài xế công nghệ như Grab, Be, các thành viên đều háo hức vì được hoạt động trở lại. Số lượng bác tài còn bám trụ lại với nghề không nhiều. Qua các đợt dịch, nhiều người phải bán xe vì áp lực trả nợ ngân hàng. Thậm chí, họ phải bán lỗ, thâm vốn hoặc phải chịu phạt do chậm đóng,... kèm theo nhiều rủi ro khác về tài chính.

Be cũng chính thức mang dịch vụ beCar và beTaxi trở lại Hà Nội. Nhằm hỗ trợ tài xế đảm bảo thu nhập sau dịch, động viên các bác tài sẵn sàng phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân, Be tung ra chương trình thưởng hấp dẫn.

Chẳng hạn, tại Hà Nội, lái xe Be chỉ cần hoàn thành từ 5 chuyến xe là đã đạt được mốc thưởng đầu tiên của chương trình “Lái nhiều thưởng cao”. Đặc biệt, tài xế tiếp tục được hưởng song song chương trình “Tài xế Be thân thiết” với mức thưởng lên đến 7% cước phí chuyến xe. Trước đó, ngày 12/10, Be cũng mở lại dịch vụ BeCar tại TP.HCM.

Theo phản ánh của người dùng, mức giá vận chuyển của các hãng xe công nghệ khá cao. Chị Mai Thị Trúc (Mỹ Đình, Hà Nội), cho hay: “Mình rất mừng khi xe công nghệ hoạt động trở lại. Mấy tháng nay, mình đi làm đều phải nhờ người nhà đưa đi, rất bất tiện. Tuy nhiên, mức giá đang khá cao”.

Chị ví dụ, đoạn đường từ nhà chị tới công ty ở Cầu Giấy giá trung bình khoảng 60.000 đồng/chuyến thì thời điểm chị đặt tăng lên gần 100.000 đồng. Chưa kể, số lượng xe không nhiều, chị phải chờ đợi khá lâu.

Tương tự, ông Nguyễn Duy Hải (Hoàng Mai, Hà Nội), nhận xét: “Cước vận chuyển bằng ô tô từ nhà tới công ty tôi trước dịch khoảng 60.000 đồng, nay tăng lên 90.000-110.000 đồng nếu không có khuyến mãi”. Vì thế, để tiết kiệm chi phí, ông đành đi xe máy.

Không chỉ dịch vụ vận chuyển hành khách, giá các dịch vụ khác như đặt đồ ăn, giao hàng cũng có mức phí cao. "Tôi cũng lường trước rồi nhưng quán xôi này gần nhà mà phí giao hàng vẫn cao. Dù rất muốn ăn, nhưng tính ra cước phí gấp đôi đồ ăn, tôi không dám mua nữa", chị Thảo, một khách hàng ở Ba Đình, kể.

