Vua xoài Đông Nam Á 'khóc hận' trước Việt Nam: Vì một tấm biển chữ Trung Quốc?

Nguyên do là nhiều tiểu thương bán xoài tại Thái Lan đã đặt một tấm biển với dòng chữ bằng tiếng Trung Quốc: "Xin đừng ấn tay vào hoa quả, nếu ấn rồi thì bạn sẽ phải mua chúng". Điều này được cho là nhằm vào du khách đến từ Trung Quốc và làm họ cảm thấy phật ý.

Có người cho rằng các tiểu thương Thái Lan "tự làm tự chịu", số khác lại cho rằng du khách Trung Quốc "chuyện bé xé ra to".

Theo thói quen, nhiều du khách Trung Quốc thường dùng ngón tay ấn vào quả xoài xem đã chín chưa. Tuy nhiên, xoài Thái Lan khá mọng nước, nếu ấn quá tay rất dễ làm hỏng xoài. Bởi vậy, các tiểu thương Thái Lan mới đặt tấm biển như vậy. Nhưng du khách Trung Quốc lại cảm thấy người Thái đang ám chỉ mình, không chào đón mình, mặc dù không phải ai cũng ấn tay vào quả xoài, nên rất khó chịu.

Những tiểu thương Thái Lan biết lý do tại sao du khách Trung Quốc khó chịu nhưng họ cũng nói rằng mình không có ý đồ xấu mà chỉ muốn nhắc nhở du khách. Trong khi đó, du khách Trung Quốc cho rằng họ đang ở Thái Lan nhưng bảng hiệu lại viết bằng tiếng Trung, rõ ràng là nhằm vào họ và là một kiểu phân biệt đối xử. Kết quả là rất nhiều du khách Trung Quốc "tẩy chay" xoài Thái Lan.

Xoài Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc

Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào giữa năm 2021, Việt Nam hiện là nước sản xuất xoài lớn thứ 13 thế giới. Cả nước hiện có khoảng 87.000ha xoài, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 48%. Địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất là Đồng Nai (12.3000 ha), Đồng Tháp (11.400 ha), An Giang (11.200ha). Tổng sản lượng xoài trong năm 2020 đạt 893,2 ngàn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu xoài của Việt Nam đạt 180,8 triệu USD, giảm 9% so với năm 2019. Nguyên nhân được cho là do đại dịch Covid-19 làm ách tắc dòng lưu chuyển hàng hóa toàn cầu. Thị trường xuất khẩu xoài chính của Việt Nam là Trung Quốc (chiếm 83,9%, với giá trị xuất khẩu là 152 triệu USD - gấp nhiều lần so với kim ngạch xuất khẩu xoài của Thái Lan sang thị trường Trung Quốc Đại lục), tiếp theo là Nga, Mỹ, Hàn Quốc, EU, Australia và Nhật Bản.