Vừa tung MV dance, Đông Nhi bị tố sao chép vũ đạo Kpop?

Clip so sánh vũ đạo MV dance của Đông Nhi và ALiENZ

Trong phần giới thiệu phiên bản dance, vũ công biên đạo cho MV này là Lan Nhi - vũ công quen thuộc và cũng là bạn thân của Đông Nhi. Cộng đồng mạng còn cho rằng do thời gian qua Lan Nhi đang bận việc đám cưới nên chưa kịp sáng tạo vũ đạo cho Đông Nhi mà phải "mượn" của MV Kpop.