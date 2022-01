'Vua trên sàn': Gần 500 nghìn/cổ phiếu, từng có cổ phiếu giá 1 triệu đồng

Biểu đồ giá của L14 so với một số cổ phiếu khác

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 của L14 cho thấy, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 56 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Do giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 15,6 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính của L14 tăng đột biến, lên mức 379 tỷ đồng, gấp hơn 97 lần so với năm 2020 đẩy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lên mức 325,6 tỷ đồng, tăng 31,47 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Trong lịch sử 21 năm hoạt động, thị trường đã ghi nhận những mã cổ phiếu tăng mạnh và có giá cao như cổ phiếu SJC của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà. Cổ phiếu SJS từng ghi nhận mức giá 728.000 đồng/cp vào ngày 12/1/2007.

Cổ phiếu FPT của CTCP FPT nếu chưa tính chia tách có thời điểm lên tới gần 1.000.000 đồng/cp. Cổ phiếu BMC của khoáng sản Bình Định có giá gần 850.0000 đồng/cp.