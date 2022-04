Vừa tổn thất vì xung đột, chuỗi cung ứng vũ khí Nga lại 'lao đao' bởi các lệnh trừng phạt?

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã phải sử dụng hệ thống vũ khí chủ chốt, gây ảnh hưởng đến khả năng trang bị và tiếp tế. (Nguồn: The Drive)

Ngày 18/4, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận với tờ The War Zone về việc Nga đang phải chịu những tổn thất to lớn trên chiến trường, trong khi khả năng tiếp tế cho quân đội của nước này cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt do Washington và đồng minh áp đặt.

Đứt gãy chuỗi cung ứng

Theo nhà điều tra độc lập Oryxspioenkop, từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2, Nga đã phải sử dụng hệ thống vũ khí chủ chốt như xe tăng, xe bọc thép, hệ thống phòng không, trực thăng, máy bay cánh cố định, tàu và nhiều loại vũ khí khác.

Quan chức Mỹ lập luận rằng, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng trang bị và tiếp tế của Moscow, đặc biệt là trong lĩnh vực linh kiện của một số hệ thống và một số loại đạn dược có điều khiển chính xác. Theo đó, Nga có thể phải đối mặt với vấn đề bổ sung vào kho dự trữ.

Một ví dụ điển hình là A-100 Premier, máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không (AEW&C) thế hệ tiếp theo. Tiến độ sản xuất A-100 Premier bị đình trệ do sự chậm trễ trong việc cung cấp các linh kiện điện tử như vi mạch do các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Quan chức quốc phòng Mỹ dù không đề cập sâu hệ thống nào bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng từ các lệnh trừng phạt, nhưng vị này khẳng định, các biện pháp trừng phạt rõ ràng đang làm trầm trọng thêm các vấn đề về chuỗi cung ứng của Nga.

Chuẩn tướng Ukraine Kyrylo Budanov, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo quân đội Ukraine (GUR), khẳng định trên kênh Telegram của cơ quan gần đây rằng: “Nga đang gặp những vấn đề lớn với cơ sở hạ tầng quân sự, dẫn đến sự đóng băng của hệ thống sản xuất phòng không”.