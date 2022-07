Vừa thoát đại dịch đổ tiền chơi hàng xa xỉ: Ô tô sang cháy hàng, xếp đơn chờ 6 tháng

Doanh số tăng

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, lượng khách hàng mua xe sang đăng kiểm nửa đầu năm 2022 tăng hơn hẳn so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể, với thương hiệu Mercedes Benz là 3.929 xe các loại, tăng so với con số 3.071 xe cùng kỳ 2021, dẫn đầu thị phần xe sang Việt Nam. Tiếp đến là Lexus với 966, tăng so với 742 xe cùng kỳ 2021. Xếp thứ ba là Volvo với 852 xe, tăng so với 469 xe cùng kỳ 2021. BMW là 661 xe, tăng so với 520 xe cùng kỳ 2021. Porsche có 411 xe, tăng so với 175 xe cùng kỳ 2021. Audi 254 xe, tăng nhẹ so với 235 xe cùng kỳ 2021.

Duy nhất có Land Rover chỉ 108 xe, giảm so với 159 xe cùng kỳ 2021. Đặc biệt là mẫu Hongqi của Trung Quốc cũng bán được hơn 60 xe. Số xe sang tiêu thụ nửa đầu năm 2022 của các thương hiệu cao hơn so với nửa năm 2019, thời điểm đại dịch Covid chưa xảy ra.