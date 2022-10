‘Vua thép’ Trần Đình Long mất tỷ USD, loạt doanh nghiệp lao đao vì 'dính' vào Hòa Phát

CTCP Đầu tư CMC (CMC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2022 với doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng lỗ hơn 240 triệu đồng do phải dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư tăng đột biến 98% lên gần 9 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán khác cũng thua lỗ vì đầu tư vào cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát. Đây là một trong những cổ phiếu được mua bán nhiều nhất trên sàn chứng khoán.

Trong báo cáo tài chính quý III/2022, CTCP Hóa An (DHA) ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với nền thấp cùng kỳ năm ngoái (khi đại dịch Covid bùng nổ) do phải trích lập dự phòng khoản mục đầu tư vào cổ phiếu HPG.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, CTCP Hóa An đã trích lập hơn 24,1 tỷ đồng trong số hơn 88 tỷ đồng đầu tư chứng khoán. Trong danh mục, Hóa An đã đầu tư hơn 80,3 tỷ đồng vào cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát (2,64 triệu cổ phiếu).

CTCP Hóa An thua lỗ hơn 24,1 tỷ đồng trong số 88 tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán, trong đó có hơn 80 tỷ đầu tư vào HPG. (Nguồn: BCTC)

Thị trường xấu, ‘tay chuyên’ cũng khóc

Chứng khoán Trí Việt (TVB) thậm chí đang ở trong tình trạng lỗ nặng với cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chưa ghi nhận khoản lỗ này trong kết quả quý III/2022, thay vào đó “giấu lỗ” một cách hợp pháp vào một khoản mục mà ít người chú ý: tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).