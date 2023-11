Vừa sinh xong, tôi đã dứt khoát bỏ chồng vì câu hỏi lạnh lùng từ mẹ anh

Mấy lần đầu nghe chuyện bạn gái cũ của chồng thì tôi cười vô tư không để bụng, nhưng sau mẹ chồng nói nhiều quá nên cũng bực mình. May mà chồng tôi không có thói nhập nhằng tình cảm, bản thân tôi cũng biết anh chẳng còn liên lạc gì với cô Loan kia nữa nên mới nhắm mắt bỏ qua.

Mẹ chồng cũng hay can thiệp vào cuộc sống riêng của gia đình tôi khiến mọi thứ trở nên rối rắm. Ở quê xa tít mù nhưng bà cứ hay bắt chúng tôi phải mua sắm cái nọ cái kia theo ý thích. Chẳng hạn như bà xem trên mạng thấy quảng cáo nồi chiên không dầu rẻ đẹp là gọi bắt con dâu phải mua ngay. Xong tiện thể bà chêm thêm vài câu nói móc rằng “đàn bà lười không biết nấu nướng thì nên mua cho nó được việc kẻo chồng con chết đói”.

Vợ chồng tôi sửa nhà cũng bị bà chỉ đạo từ xa. Dù tôi đã nói rõ đây là căn hộ đi thuê chứ không phải nhà riêng của mình, nhưng mẹ chồng bắt chúng tôi phải sơn lại tường màu tím, đập bếp cũ đi xây bếp mới thông nhà vệ sinh với lý do “rửa dọn cho tiện”. Vợ chồng tôi im lặng sửa nhà theo ý mình, đến khi mẹ chồng gọi video thấy không giống ý bà thì lập tức mắng mỏ.

Rồi đến chuyện nuôi con thì càng bi kịch hơn. Do cách biệt thế hệ nên quan điểm chăm con của mẹ chồng khác với tôi, nhiều cái bà nói ra rất cổ hủ nhưng vợ chồng tôi góp ý thì bà quát lại. Mà kể cũng lạ cơ, bà chẳng mấy khi to tiếng với con trai, chỉ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi mới chịu. Cái tốt cái đẹp thì bà nhận hết về con mình, còn cái xấu cái tệ thì do con dâu hết.

Vài lần tức mẹ chồng nên tôi bế con về ngoại. Bị nói là gái quê nhưng thực ra nhà tôi cách nội thành chỉ 30km, gia cảnh cũng không hề nghèo túng. Tôi luôn nhịn mỗi khi mẹ chồng bĩu môi chê “không môn đăng hộ đối”. Chồng tôi biết mẹ quá quắt nên cũng chẳng dám ý kiến gì, suốt ngày chỉ lo dỗ dành và bảo tôi mặc kệ lời mẹ anh nói.