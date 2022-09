Vừa sạc điện thoại vừa chơi game, một học sinh bị điện giật tử vong

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, khoảng 23h45 ngày 3/9, cháu H.V.T. (15 tuổi, ở huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) sử dụng điện thoại vừa sạc vừa chơi game, dẫn đến sự cố bị điện giật tử vong.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết ngoài trời đang mưa to và có sấm chớp. Sau khi nhận tin báo, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã Thể Dục đã đến hiện trường, tiến hành điều tra xác minh vụ việc.