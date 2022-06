Vừa nhá hàng MV mới, Thiều Bảo Trâm bị xóc xiểm 'bám Sơn Tùng'

Ca khúc dự kiến tung ra vào tối 7/6 sắp tới, cùng thời điểm album after YOU của Thiều Bảo Trâm ra mắt sau quãng thời gian dài "nhá hàng".

Theo đó, Chúng Ta Làm Bạn Được Không tiếp tục là một bản ballad nhẹ nhàng, da diết. Nội dung như một lời trách móc cô gái dành cho chàng trai sau cuộc tình đã qua: "Câu nói ấy như cứa vào lòng/ Chắc người muốn thấy em đau phải vậy không?".

Ngay khi vừa "thả thính" giai điệu của ca khúc Chúng Ta Làm Bạn Được Không, Thiều Bảo Trâm tiếp tục đối diện với vô số ý kiến trái chiều.

Đa số cư dân mạng đều cho rằng màu nhạc và tư duy nghệ thuật của Thiều Bảo Trâm quá cũ, thậm chí "sến", "bao nhiêu bài như một".