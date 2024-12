Vừa mới kết hôn, tôi sợ hãi muốn ly hôn ngay khi biết chồng từng bắt ép vợ cũ ở nhà để làm gì

Tự do không có sự an toàn, đảm bảo nào. Tự do có nghĩa là bước đi trên lưỡi dao – mỗi khoảnh khắc đều nguy hiểm, đều phải tự mình chiến đấu. Mỗi khoảnh khắc đều là thử thách từ những điều chưa biết - Osho.