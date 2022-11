Vừa mổ lấy thai, vừa 'bóc' hàng chục khối u cho sản phụ 27 tuổi

Sau phẫu thuật, sản phụ và em bé được đưa về chăm sóc, theo dõi tại Khoa Sản 2 của Bệnh viện. Sau 6 ngày được điều trị tích cực bằng thuốc kháng sinh, cầm máu và thuốc tăng co bóp tử cung, hiện sức khỏe của sản phụ N. đã ổn định và sẽ được xuất viện trong hôm nay, ngày 15/11/2022.

Theo BSCKI. Nguyễn Văn Hưng – Trưởng khoa Sản 2, u xơ tử cung là căn bệnh lành tính, hình thành do có sự tăng sinh ở lớp cơ trơn và mô liên kết của tử cung. Hiện tại, nguyên nhân chính gây ra bệnh u xơ tử cung trong quá trình mang thai vẫn chưa được xác định rõ ràng. Song, có nhiều ý kiến cho rằng, nồng độ hormone Estrogen ở phụ nữ tăng cao trong quá trình mang thai chính là lý do dẫn đến sự phát triển của u xơ.

Các trường hợp phụ nữ phát hiện mắc u xơ tử cung trong quá trình mang thai có thể đối mặt với nhiều nguy hiểm như sảy thai, sinh non, gặp khó khăn trong quá trình chuyển dạ, băng huyết sau sinh, nhiễm khuẩn sau sinh. Riêng đối với thai nhi lại có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, nhẹ cân do máu nuôi dưỡng thai nhi bị chia một phần để nuôi những khối u xơ tử cung.

“Bị u xơ tử cung trong quá trình mang thai có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ bầu và thai nhi. Do đó, nếu phụ nữ được chẩn đoán mắc căn bệnh này cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ bởi các bác sĩ Sản khoa giỏi, giàu kinh nghiệm để đảm bảo thai kỳ an toàn, mẹ bầu và thai nhi đều khỏe mạnh” – BSCKI. Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh thêm.



Nếu đang trong quá trình mang thai mà được chẩn đoán mắc u xơ tử cung, các chuyên gia y tế khuyến cáo thai phụ cần xây dựng chế độ dưỡng thai hợp lý do sự phát triển của u xơ tử cung có mối liên hệ với ăn uống và sinh hoạt. Cụ thể, thai phụ nên thêm các loại rau xanh, trái cây tươi và cá vào thực đơn; hạn chế sử dụng đường, các sản phẩm từ đậu nành, thịt bì, giăm bông và các loại thịt đỏ; không uống rượu, bia và tránh các chất làm tăng Estrogen như thuốc nhuộm, thuốc trừ sâu, sơn… Đồng thời sử dụng đủ vitamin D, bổ sung Kali, các sản phẩm từ bơ, sữa có giàu magie, phospho, trà xanh giàu chất oxy hóa.