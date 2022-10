Vừa mở bán, một mẫu iPhone 14 đã giảm giá sâu nhất trong lịch sử

iPhone 14 Plus, model được dự báo sẽ là “gà đẻ trứng vàng” mới của Apple hoá ra đang trở thành model gây thất vọng nhất trong đợt mở bán tại Việt Nam cũng như nhiều thị trường khác.

Được chào bán với giá niêm yết 28 triệu đồng cho bản 128 GB nhưng chỉ sau khoảng 2 tuần mở bán, model này đã nhanh chóng được các đại lý giảm giá kịch sàn. Lướt qua website của nhiều nhà bán lẻ lớn, chiếc di động này đang được hạ giá chỉ còn 24-25 triệu đồng. Nếu áp dụng một số hình thức khuyến mại như mua hàng qua thẻ tín dụng liên kết với nhà bán lẻ, thu cũ đổi mới hay thanh toán qua ví điện tử, giá bán của máy tiếp tục được giảm thêm khoảng 1 triệu đồng.

Như vậy chỉ sau 2 tuần, giá bán của iPhone 14 Plus đã giảm 4-5 triệu đồng – mức giảm sâu nhất trong lịch sử mở bán các dòng iPhone. Mức giảm này thậm chí còn sâu và nhanh hơn so với iPhone 12 hay 13 mini – model được ghi nhận là “thất bại” tại thị trường Việt Nam.

Lý giải cho mức giảm giá này, đại diện các hệ thống bán lẻ cho hay sức mua của iPhone 14 Plus quá thấp, dẫn đến việc đại lý sẵn sàng chiết khấu sâu để đẩy hàng tồn. Quả thực, ngay từ thời điểm nhận đặt trước, dấu hiệu “chẳng lành” đã đến với iPhone 14 Plus khi người dùng dường như chỉ quan tâm đến iPhone 14 Pro và Pro Max với lượng đơn hàng lên đến hơn 80%. Trong khi đó, iPhone 14 Plus chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn ở mức 2-3% số đơn hàng.

Việc iPhone 14 Plus bị bỏ rơi gây bất ngờ đối với nhiều người. Trước khi model này mở bán, những người có hiểu biết về thị trường đều nhận định đây có thể là “gà đẻ trứng vàng” mới của Apple tại các thị trường như Việt Nam bởi model này sở hữu màn hình lớn, pin khoẻ, lại có giá bán mềm hơn nhiều so với iPhone 14 Pro Max.

“Có vẻ như người Việt chỉ thích iPhone đắt tiền. Họ không thích những chiếc máy ‘nửa mùa’ như iPhone 14 Plus”, Tuấn Hưng – người đã theo dõi thị trường di động Việt Nam hơn 10 năm qua nhận định.

Yếu tố “nửa mùa” được nhắc đến ở đây chính là việc đây là chiếc máy màn hình lớn nhất, pin khoẻ nhất, nhưng lại không sở hữu thiết kế cao cấp (dùng khung nhôm thay vì thép không gỉ) hay cấu hình, camera không phải loại xịn nhất.

Trước iPhone 14 Plus, một chiếc iPhone “nửa mùa” khác cũng từng thất bại tại Việt Nam chính là iPhone 5C – model có kích thước màn hình tương đương iPhone 5, nhưng dùng vỏ nhựa thay vì kim loại.

“Ở tầm giá của iPhone 14 Plus hiện tại, nhiều người có xu hướng chọn mua iPhone 13 Pro Max với thiết kế cao cấp, cấu hình tương đương. Thực tế, doanh số iPhone 13 Pro Max vẫn đang rất tốt tại các đại lý, sau khi giảm giá mạnh do iPhone 14 về nước”, anh Tuấn Hưng chia sẻ. iPhone 13 Pro Max chính hãng đang được các đại lý chào bán với giá khoảng 28 triệu đồng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với hàng xách tay, khi các cửa hàng đang phải “xả lỗ” iPhone 14 Plus để thu hồi vốn. Thực tế, ngay khi đo được phản ứng của thị trường với iPhone 14 Plus, lượng máy iPhone 14 Plus nhập về rất dè xẻn, nhưng vẫn không bán được hàng. iPhone 14 Plus bản 128 GB xách tay đang được nhiều nơi bán với giá chỉ 21 triệu đồng, thấp hơn cả giá chào bán tại thị trường Mỹ.

Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng doanh số của iPhone 14 Plus chỉ có thể cải thiện sau khi iPhone 13 Pro Max hết hàng. Model này đã bị Apple khai tử và lượng hàng tồn trên thị trường không nhiều. Một số đại lý báo về nhiều khả năng máy sẽ hết hàng vào khoảng tháng 12 năm nay.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã cải thiện doanh số, đây chắc chắn khó trở thành sản phẩm chủ lực của Apple. Thực tế, hãng công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới đã ngay lập tức điều chỉnh phía chuỗi cung ứng, cắt giảm sản lượng iPhone 14 Plus khi các tín hiệu không khả quan về doanh số được phát đi.

Trong khi đó, iPhone 14 Pro và Pro Max nhiều khả năng sẽ tiếp tục cháy hàng cho đến tháng 11 khi các đại lý đã trả sạch hàng trong kho cho đợt 1 nhưng vẫn “nợ” hàng nghìn đơn hàng của khách. Trong khi đó, hàng đợt 2 được thông báo về muộn khoảng 1 tuần, tức là phải sang đầu tháng 11.

(Theo Nhịp sống thị trường)