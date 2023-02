Vừa lên sàn Upcom, cổ phiếu FLC lập tức bị đình chỉ giao dịch

HNX cho hay, lý do cổ phiếu FLC bị đình chỉ bởi FLC thuộc diện công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, hoặc là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư theo quy định.

Trước đó, ngày 20/2 HOSE công bố quyết định huỷ niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC do doanh nghiệp này "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin".

FLC là một doanh nghiệp bất động sản từng nổi tiếng trên thị trường chứng khoán, với số lượng cổ đông hiện khoảng gần 65 nghìn người.