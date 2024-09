Vừa kết hôn được 2 tháng nhưng em gái tôi đã đòi đứng tên chung căn nhà của bố mẹ chồng

Tôi phải nhấn mạnh rằng đấy là căn nhà của bố mẹ chồng nó chứ không phải của chồng nó! Tôi không hiểu các bạn trẻ bây giờ dạy nhau hay xui khôn xui dại nhau như thế nào trên mạng xã hội mà mấy đứa tầm tầm tuổi em gái tôi bây giờ chúng nó có tư tưởng và suy nghĩ rất kỳ cục. Phân tích đúng sai chúng nó cũng không nghe, cứ như kiểu một đám người thao túng tâm lý lẫn nhau, mê muội và nhất quyết không chấp nhận suy nghĩ phản bác nào khác. Tôi và em gái hơn kém nhau 12 tuổi, đúng tròn 1 con giáp. Em gái tôi tên là Bích, tuy hai chị em lớn lên cùng một nhà, sinh ra cùng bố mẹ nhưng suy nghĩ của tôi và Bích khá là khác nhau. Khác biệt tính cách không có nghĩa là chúng tôi không hòa bình chung sống được với nhau, thậm chí còn cực kỳ hòa bình so với phần đông các nhà có chị em gái. Có lẽ phần lớn là do khi Bích sinh ra thì tôi đã lớn rồi nên không có cái sự tị nạnh của các chị em gần tuổi nhau. Tôi đi lấy chồng 15 năm nay rồi nhưng nhà chồng gần nhà bố mẹ đẻ nên tôi cũng hay đi đi về về. Vì hơn em gái nhiều tuổi nên khi nó vẫn còn đi học thì tôi đã có kinh tế khá ổn định. Thế nên tôi hay cho nó tiền này tiền kia miễn là tiền đó hợp lý. Học phí văn bằng 2 của nó cũng là tôi cho. Nói chung tôi kiếm được tiền nên không tiếc Bích cái gì. Bích thì ngoan, nghe lời người lớn nhưng mắc cái tính ba phải, ai nói gì nghe bùi bùi tai chút là thấy người ta nói đúng ngay. Cái tính này từ bé nó đã có rồi, thế nên rất hay bị xui dại làm mấy cái việc không ra đâu vào với đâu, rồi bị bố mẹ mắng cho lên bờ xuống ruộng. Nó lớn lên học đại học, đi làm vẫn không sửa được cái tật ấy, thậm chí nó còn nặng hơn vì lớn lên bắt đầu độc lập hơn rồi đi nghe người ngoài về cãi người nhà. Tôi mắng cho không biết bao nhiêu trận rồi mà vẫn không chừa.

Đến lúc nó đi lấy chồng tôi lại càng lo hơn vì sang nhà người ta với cái tính gió chiều nào xoay chiều ấy đấy có khi lại thành cái đứa bị ghét trong nhà chồng. Tôi cố gắng nói cho nó hiểu để bỏ cái thói xấu ấy đi nhưng mà khó lắm! May sao mà nhà chồng nó lại không phức tạp như nhà chồng tôi nên nó khá là dễ sống. Đáng lẽ ra như vậy thì phải thấy may mắn, sống cho nó yên ổn thì không, em gái tôi thấy sống sướng hay sao ấy, đang yên đang lành tự nhiên nó giở trò khiến chồng nó phải đau đầu nhức óc vì nó. Đợt trước khi cưới, có lần tôi thấy nó ở một nhóm hội tên là “Gen Z không thích làm dâu”. Lúc đọc được cái tên nhóm hội này là tôi đã thấy không ổn chút nào rồi nhưng lại cứ nghĩ chắc nó tò mò nên vào đấy hóng hớt thôi, ai ngờ đâu cái nhóm đấy không khác gì một cái hội đa cấp dạy nhau những thứ rất không bình thường. Mới về nhà chồng được 2 tháng nhưng tôi thấy thái độ của cái Bích với chồng không ổn chút nào. Nó trốn việc buổi chiều đến cửa hàng tôi chơi, chẳng may trời mưa to, như người ta thì bắt taxi mà về nhưng không, nó gọi điện bắt chồng đến đón. Lúc ấy là 3h chiều, chồng nó đang trong cuộc họp giao ban ở công ty không đến được thì nó vùng vằng làm loạn nhà loạn cửa lên. Có lần nó nhắn tin cho tôi bảo rằng chồng nó không ra gì vì lương tháng 40 triệu nhưng chỉ đưa cho nó 10 triệu còn đâu giữ lại. Hỏi ra thì mới biết là nó lười tính toán, cân đo đong đếm nên đùn hết việc cho chồng. Nhà nó chồng là người chi tất cả mọi thứ trong nhà như điện nước, trả lãi ngân hàng, chi phí xe cộ, tiền ăn uống, chợ búa… 10 triệu mà chồng nó đưa cho nó mỗi tháng chỉ để phục vụ tiền ăn chơi tiêu xài của nó thôi. Mà nói thật lòng là em tôi tôi biết, nó là đứa không biết quản lý tiền bạc, tôi thì quan niệm là ai trong nhà có khả năng quản lý chi tiêu tốt hơn thì sẽ là người cầm kinh tế. Đây đằng này chồng nó đã phải chi phí hết mọi thứ rồi mà vẫn cho vợ 10 triệu chỉ để ăn chơi tiêu xài. Tôi không hiểu nó còn muốn gì nữa. Tôi có bảo thế thì ngồi xuống nói chuyện với nhau, từ giờ bảo chồng đưa hết lương nhưng nó phải là người quản lý chi tiêu thì nó nhất định không chịu. Ơ hay! Thế bây giờ nó đòi cầm hết lương của chồng rồi chông nó lấy lá mít ra để chi tiêu cho cả nhà à? Hai vợ chồng mới lấy nhau được 2 tháng. Cái căn chung cư hai đứa đang ở là bố mẹ chồng nó mua cho, vợ chồng nó rảnh tiền thì quyết định mua trả góp 1 chiếc ô tô. Đấy ngay cả chuyện mua ô tô cũng là phục vụ ý thích của nó chứ nhà nó thật sự không cần thiết phải mua chiếc xe một đống tiền làm gì. Đỉnh điểm là nó đòi chồng nó bắt bố mẹ sang tên sổ đỏ căn nhà ông bà đang ở cho vợ chồng nó! Vâng! Đang yên đang lành, ông bà vẫn đang sống sờ sờ khỏe mạnh, nó tự nhiên đành đạch bắt chồng nói chuyện với bố mẹ để sang tên cái nhà. Rõ là vợ chồng nó đã được ông bà cho căn chung cư hiện đang ở nhưng không hiểu sao nó lại nghĩ đến việc đòi cả cái nhà của ông bà! Em rể không đồng ý thì nó làm mình làm mẩy, làm hết trò này đến trò khác để gây áp lưc. Thằng bé mệt mỏi quá bỏ xừ sang nhà anh trai ở vì quá đau đầu khi vợ cứ lải nhải bên tai chuyện vô lý đùng đùng này. Tôi đoán cái trò này chắc lại là do cái nhóm “Gen Z không làm dâu” kia xúi dại nhau. Giờ tôi đang hoa mắt chóng mặt vì nghĩ cách giúp em mình tỉnh táo lại đây, tôi sợ cứ thế này càng ngày tình cảm vợ chồng nó càng bế tắc vì mấy tư tưởng vớ vẩn của em gái tôi mất thôi. Theo Phụ nữ Việt Nam