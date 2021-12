Vừa hứng chịu 2 trận lũ lớn, Bình Định lại lo phòng chống bão Rai đổ bộ

Your browser does not support the audio element.

Lo sơ tán người dân vùng nguy cơ sạt lở

Chiều 17/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã có báo cáo với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tại Hội nghị trực tuyến công tác ứng phó với bão Rai.

Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Cảng Quy Nhơn tuyên truyền cho bà con ngư dân neo đậu tàu cá an toàn, chủ động ứng phó với bão tại Cảng cá Quy Nhơn (T. Thắng).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng vừa qua tỉnh Bình Định hứng chịu hai đợt lũ lớn, nước ngập úng cả tuần. Nếu như bão Rai đổ bộ vào đất liền với cường độ gió rất mạnh cấp 12 đến cấp 15, sẽ nguy cơ nhà sập, tốc mái, cây đổ ngã là rất lớn.