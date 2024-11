Vừa hé lộ mua tháp đôi cho 2 con song sinh, Diva Hồng Nhung lập tức được truy lùng về số căn nhà đẳng cấp đang sở hữu

Diva Hồng Nhung tiếp tục "tậu" thêm nhà mới cho 2 con song sinh. Trước đó, cô đã sở hữu nhiều biệt thự sang trọng, thể hiện gu thẩm mỹ cao.

Mới đây, diva Hồng Nhung vừa tiết lộ về căn nhà cô mua cho 2 con song sinh Tôm và Tép. Theo đó, cơ ngơi mới của nữ ca sĩ nằm ở khu vực đắt đỏ tại TP.HCM. Từ đầu năm 2024, đây là lần thứ 2 nữ diva khoe nhà mới.

Hồng Nhung cho biết: "Tháp đôi căn hộ cho cặp sinh đôi Tôm và Tép. Nhà Bống sẽ có tổ ấm mới, nơi dưỡng sinh cho sức khỏe và tinh thần sáng tạo!". Sau khi đăng tải, bài viết của Hồng Nhung nhận được nhiều tương tác. Người xem không khỏi ngưỡng mộ vì nữ ca sĩ "sơ hở" là mua nhà.

Vào đầu tháng 10/2024 vừa qua, "nàng Bống" đã hé lộ phần nào về căn nhà đang xây dựng. Đăng tải khoảnh khắc ngồi giữa công trình, nữ ca sĩ còn tiết lộ cô tự tay chọn và thử màu sơn cho tổ ấm mới. Hồng Nhung chia sẻ: "Tôi rất thích những thứ về nhà cửa. Có bao nhiêu là sắm sửa cho ngôi nhà của mình, chứ ít khi sắm một thứ khác xa hoa. Với tôi, quan trọng nhất là chỗ ở làm sao phải thoải mái, tự nhiên nhất, lúc nào cũng phải có thiên nhiên, cây cối, có khu vườn đẹp". Sau hơn 30 năm hoạt động, Hồng Nhung là một trong 4 diva của Việt Nam có khối tài sản "khủng". 2 con của nữ ca sĩ - cặp song sinh lai Tây Tôm (tên tiếng Anh là Aiden) và Tép (tên tiếng Anh là Lea) được nhận xét có "số hưởng", vì mẹ sở hữu nhiều căn nhà ở Mỹ, Pháp và Việt Nam. Cộng đồng mạng sau đó đã "đếm sơ sơ" về số nhà mà nữ Diva sở hữu - Căn nhà nào cũng "chất" như chính chủ nhân. Căn penhouse thuộc khu nhà giàu tại quận 2, TPHCM mua cuối năm 2023 Đây là căn biệt thự cao cấp rộng 450m2 mà nữ ca sĩ vừa tậu vào dịp cuối năm 2023. Tổ ấm của "cô Bống" được trang trí với nội thất sang trọng, nổi bật là bộ sưu tập tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng. Diva Hồng Nhung cho biết cô có niềm đam mê đặc biệt với mỹ thuật nên hơn 20 năm qua vẫn duy trì thói quen sưu tầm nhiều "tác phẩm" cho không gian sống của mình.

Phòng khách của căn penthouse có diện tích khá rộng, được nối liền với bếp, view từ trên cao ngắm trọn vẹn thành phố. Những chiếc sofa nhiều màu sắc được phối hợp hài hòa tạo nên không gian ấm cúng cho căn phòng.

Penthouse của Diva Hồng Nhung có nhiều sofa với màu sắc nổi bật.

Không gian phòng khách sang trọng.

Bàn ăn được trang trí chỉn chu đón khách.

Căn penthouse của “cô Bống” nằm trên tầng cao nhất của một căn chung cư cao cấp ở TP HCM. Dù chỉ hé lộ một vài góc trong căn hộ nhưng nhiều người cũng phải ấn tượng bởi cách bài trí đậm chất nghệ thuật.

Đáng chú ý nhất, Hồng Nhung mới đây đã “flex” không khí Tết tại penthouse với cành đào dáng huyền khiến netizen trầm trồ. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cành đào này được một người bạn mang từ Hà Nội vào TP.HCM, để căn nhà vẫn có vẻ đẹp đặc trưng của mùa xuân miền Bắc.

Cành đào được diva Hồng Nhung lựa chọn đặt trong không gian phòng khách là điểm nối với khu vực bếp. Nhìn từ bếp ra sẽ là không gian với view thành phố thoáng đãng, đẹp mắt. Còn nếu nhìn từ ngoài vào, căn hộ được nhiều người nhận xét vừa mang nét truyền thống, vừa hiện đại và cực chất nghệ.

Là một trong 4 diva của Việt Nam, ca sĩ Hồng Nhung sở hữu khối tài sản "khủng". Được biết, "cô Bống" có nhiều căn biệt thự triệu USD với view siêu đẹp tại nhiều nước như Việt Nam, Mỹ, Pháp. Trong đó, Hồng Nhung có một căn hộ nhỏ xinh ở Sài Gòn. Tại nơi đây, nữ ca sĩ được thỏa mãn với niềm đam mê đàn hát và vẽ tranh của mình. Trong nhà, có rất nhiều bức tranh của cô cũng như các họa sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, Hồng Nhung vừa tiếp tục hé lộ thêm một nơi đặc biệt trong căn nhà của mình. "Xin flex phòng nhạc họa mới của nhà Bống",

Với phòng hòa nhạc mới trong nhà, nữ ca sĩ thỏa mãn đam mê âm nhạc và nghệ thuật của mình. Từng chi tiết nhỏ trong căn nhà được nữ Diva đặc biệt lưu tâm. "Chị Bống" hài lòng với chiếc ghế đỏ mới mua, cô rất thích kiểu này trong cửa hàng gần nhà ở Paris, không ngờ có thể kiếm được tại Sài Gòn. Những chi tiết tỉ mỉ này cho thấy niềm yêu thích đặc biệt, sự chăm chút chu đáo cho căn phòng hòa nhạc mới mà Hồng Nhung đã hoàn thành cho căn nhà của mình.

Diva cũng đã chia sẻ view phòng ngủ của mình cho thấy căn phòng có cửa kính lớn, có thể ngắm trọn view sông và thành phố rất đẹp.

Nằm ngay ở phòng ngủ cũng có thể ngắm hoàng hôn hay thành phố về đêm thì tuyệt vời còn gì bằng. Thế nên trong những ngày chấn thương vì thi Chị đẹp đạp gió, Hồng Nhung vẫn an nhiên tận hưởng. Nhà riêng triệu đô mua năm 2021 Tại TP.HCM, Hồng Nhung còn sở hữu nhà riêng triệu đô, rộng 200m2 do cô mua vào năm 2021. Trong nhà, cô trang trí nhiều tranh và tượng. Những giá sách hay mỗi góc nhà đều được điểm trang bằng bình hoa, cây cảnh mang đến sức sống mới cho không gian. Hầu hết các chi tiết trong nhà đều được chính tay Hồng Nhung lựa chọn, sắp đặt.

Căn hộ của diva Hồng Nhung nằm trên tầng 18 của một chung cư cao cấp, có thể ngắm trọn vẹn sông Sài Gòn và quang cảnh thành phố. Tại đây, cô bài trí không gian sống mang đến cảm giác thanh tịnh, gần gũi với thiên nhiên.

Trong nhà, cô trang trí nhiều tranh và tượng. Những giá sách hay mỗi góc nhà đều được điểm trang bằng bình hoa, cây cảnh mang đến sức sống mới cho không gian. Hầu hết các chi tiết trong nhà đều được chính tay Hồng Nhung lựa chọn, sắp đặt.

Đây là khu vực sinh hoạt chung của gia đình. Có thể thấy tông chủ đạo của căn nhà là sắc gỗ trầm, mang đến vẻ sang trọng nhưng cũng rất ấm cúng, thanh tịnh, đồ đạc nội thất mang hơi hướng cổ điển.

Mọi chi tiết Hồng Nhung lựa chọn để trang trí cho ngôi nhà mang đúng tinh thần thiền, tạo cảm giác yên bình, thư thái.

Nhiều bạn bè dành lời khen cho cách Hồng Nhung sắp xếp, trang trí nhà cửa. Cô còn có riêng một khu vực thiết kế vườn cát kiểu Nhật, để các con có thể chơi đùa, dùng que vẽ những hình thù theo trí tưởng tượng.

Trong nhà Hồng Nhung không thể thiếu những nhạc cụ để nữ diva luyện tập thanh nhạc, được đặt ở vị trí trang trọng nhất.

Một trong những khu vực đặc biệt và tốn chi phí thiết kế nhất trong ngôi nhà triệu đô của Hồng Nhung là không gian bếp, nơi cô dành thời gian chăm chút cho bữa ăn gia đình. Nữ diva thừa nhận cô không quá giỏi nấu nướng nhưng lại rất chăm, thích tự tay làm các món ngon cho Tôm và Tép. Theo tiết lộ, không gian bếp nhà Hồng Nhung rộng từ 25 - 30m2, được thiết kế thông minh, không tạo cảm giác chật chội khi bước vào nhà.

Các thiết bị điện tử được tập hợp lại một chỗ để tiện chế biến đồ ăn.

Phòng ngủ của "cô Bống" với view "xịn sò", có thể ngắm nhìn quang cảnh toàn thành phố từ trên cao. Hầu hết nội thất đều theo phong cách tối giản, ấm cúng với tông trắng - xám.

Bên cửa sổ, Hồng Nhung đặt 1 chiếc ghế trắng làm nơi tắm nắng, thưởng trà. Cạnh đó là chiếc đèn cây pha lê ánh sáng vàng, tạo cảm giác ấm cúng cho căn phòng.

Không gian phòng ngủ của Tôm và Tép cũng được mẹ đầu tư trang trí rất kỳ công. Ngoài giường tầng là nơi để nghỉ ngơi, phòng riêng của 2 con Hồng Nhung còn có thêm kệ sách, view thoáng mát, dung hòa màu sắc của bé trai, bé gái. Từ nhỏ, cô đã dạy các con lối sống ngăn nắp nên phòng riêng của Tôm và Tép rất gọn gàng.

Ngoài ra, Hồng Nhung cũng có 1 căn phòng đặc biệt cất giữ những món đồ quý, vật dụng đắt tiền mang nhiều kỷ niệm, là nơi cô trang điểm.

Không gian phòng tắm trong ngôi nhà cũng "miễn chê" khi được lắp kính 3 mặt, trồng nhiều hoa và cây xanh bao quanh, tạo cảm giác thư thái, an yên. Theo Sức Khỏe Đời Sống